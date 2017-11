Chez "Wax Flower", les fleuristes sont "portés par l'amour des clients"

publié le 27/11/2017 à 12:20

Wax Flower est installée dans le VIe arrondissement de Paris. Cette petite boutique n'est pas facile à trouver. Il faut longer les murs et pousser la porte vitrée pour entrer dans un univers de fleurs du monde entier. "On est tombé amoureux de cette boutique quand on l'a visitée avant de l'acheter. On peut faire des tas de choses, elle est haute de plafond, elle est très atypique", dit Thierry, l'un des deux gérants. Mais ce qui lui plaît particulièrement, c'est la proximité avec Les Deux magots et le Café de Flore. "Cette petite rue, avec ses pavés d'origine, donne l'impression d'être toujours au XVIIe siècle", poursuit-il.



Chez Wax Flower, les touristes entrent ici comme dans un cabinet de curiosité. "Nous sommes fleuristes depuis dix ans, nous avons acheté la boutique en septembre 2007", dit Thierry. Dix ans d'une belle histoire qui s'est faite à deux. Une belle rencontre lors de leur formation. "Que ce soit Grégory ou moi, cela a toujours été une passion (...) On a eu chacun nos parcours : moi j'étais dans la restauration, il était dans la comptabilité", explique Thierry, qui évoque leur rencontre dans une section reconversion de l'École des fleuristes.

Des fleurs de chez "Wax Flower" Crédit : RTL / Arnaud Tousch

Dans la rue rien n'a changé, tous les jours de nouvelles personnes découvrent leur boutique, attirées bien souvent par des créations originales en vitrine. Les deux hommes se spécialisent dans "les plantes grasses rares et les fleurs qu'on ne trouve pas partout". Passionné du Japon, Thierry tente de faire connaître le kokédama. Cet art s'affiche désormais dans tous les magazines.



Les deux fleuristes sont portés par "l'amour de la fleur et de nos clients", raconte Thierry. Pour le moment, ces deux artisans n'ont pas l'intention d'ouvrir une seconde boutique à Paris. Mais ils souhaitent faire plaisir à leurs clients, plus nombreux chaque jour dans cette boutique à l'abri du tumulte de la capitale.

Des fleurs de chez "Wax Flower" Crédit : RTL / Arnaud Tousch