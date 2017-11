Jimmy Weil, coiffeur et barbier : "Le carnet de rendez-vous est plein"

publié le 20/11/2017 à 12:15

C'est en plein cœur de Metz que Jimmy Weil a pris ses quartiers. Dans son salon Rétrospective, le jeune homme laisse libre court à son imagination. "Pour moi c'est simplement une passion, je ne le considère pas vraiment comme un métier", confie-t-il. Le coiffeur porte toujours une attention particulière à ses clients. Son objectif : "Pouvoir sublimer les gens, leur apporter un peu de bonheur et surtout de la confiance en eux".



Jimmy a souhaité les accueillir dans un endroit rempli d'objets vintage. "C'est conceptuel du fait qu'on soit au premier étage, et exclusivement qu'il n'y ait de vitrine. Du coup, on leur propose un univers. Au-delà de les coiffer et de les accueillir dans un commerce classique, on les invite à voyager, à se laisser aller et à penser à autre chose", poursuit notre artisan.

Voilà désormais trois ans qu'il est un installé, et son carnet de rendez-vous affiche déjà complet. "On est plein tous les jours. Il y a un mois d'attente sur le planning, ce qui prouve que ça fonctionne", se félicite Jimmy Weil. Et c'est plutôt rare pour un jeune coiffeur qui vient de s'installer.

Barbier, un métier longtemps boudé

Jimmy Weil a une spécialité : il est aussi barbier. Ses dernières tendances pour les hommes ? "Quand j'ai ouvert, c'était vraiment les grosses barbes de hipster, bien fournies. Là on commence tout doucement à réduire. Le citadin en a marre d'être traité de bûcheron et a envie de redevenir un petit peu plus citadin. Mais on garde toujours un peu la barbe", explique-t-il. Les tendances évoluent selon les âges. "Les petits jeunes aiment bien l'idée de la moustache. Pourquoi pas ? Allez les moustachus, en novembre, il faut y aller", argue-t-il.



Une vue de l'intérieur du salon de Jimmy Weil, coiffeur et barbier, à Metz Crédit : RTL / Arnaud Tousch

Aujourd'hui, la ville de Metz et le département compte finalement très peu de barbiers. Le métier a souvent été boudé pendant des années. "C'est compliqué à trouver. Les jeunes sont en train de se former,et ceux de ma génération n'ont pas eu la formation car cela n'existait plus", constate Jimmy. "J'ai eu la chance de bosser à Luxembourg dans un salon dans lequel il y avait un barbier, et c'est comme cela que j'ai appris", dit-il.



Apprendre les gestes précis, savoir également entretenir une barbe, c'est tout un art. Désormais entièrement maîtrisé par Jimmy. "C'est un métier manuel, ça se transmet. Pour moi c'est cela l'artisanat, on ne peut pas l'apprendre dans les bouquins". Travailler et transmettre : voilà l'esprit dans lequel souhaite évoluer ce jeune barbier et coiffeur dans ce confortable salon dans la jolie de ville de Metz.

Dans son salon, Jimmy Weil invite ses clients au voyage Crédit : RTL / Arnaud Tousch