Noël 2017 : au cœur de la chocolaterie EdwarT, dans le Marais à Paris

publié le 13/11/2017 à 11:45

Nichée en plein cœur du quartier du Marais, dans le centre de Paris, la petite chocolaterie attire l'oeil. "Je suis amoureux du chocolat pour tout ce que cela évoque : le voyage des sens et des papilles, le voyage du cacao", confie Edwin Yansane, co-fondateur de l'enseigne EdwarT Chocolatier. Il a ouvert ses deux boutiques il y a trois ans : celle dans le Marais ; mais aussi sur la très chic avenue de Rivoli, qui mène vers la place de la Concorde.



Dans les boutiques, on retrouve tous les parfums du monde : des chocolats au whisky japonais en passant par un petit craquant praliné aux notes de curry. "J'essaie d'être original et d'aimer ce que je fais. Je ne vais pas me forcer à utiliser un ingrédient parce que c'est à la mode", avertit Edwin. "Le Marais a toujours été l'avant-garde de la nouveauté. On essaie donc de faire des chocolats avec des ingrédients un peu originaux, mais aussi des classiques revisités, toujours avec une émotion", poursuit-il.

Faire du chocolat avec émotion, c'est toute la philosophie de cet artisan qui séduit de plus en plus les plus fins palais. Qu'est-ce qui fait sa différence ? Assurément son accueil. Ici on est loin des grandes chaînes de chocolaterie, et le service est très personnalisé. "En règle générale, j'essaie de vous connaître, d'abord pour m'adapter à ce que je vais vous faire goûter et où je vais vous emmener en voyage", explique notre artisan. Et voilà comment vous vous retrouvez face à des petits carrés extrêmement appétissants.