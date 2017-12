publié le 01/12/2017 à 11:35

Environ 153.000 Français sont atteints du virus du Sida. Parmi eux, on estime que 25.000 séropositifs ignorent qu'ils le sont. Pourtant, les moyens pour le découvrir sont simples, nombreux, accessibles et peu onéreux, quand ce n'est pas gratuit. Certains acteurs qui luttent contre la pandémie estiment que si toutes les personnes atteintes le savaient, on serait capable de stopper la transmission et ainsi, mettre court à l'épidémie.



Encore près de 40% des Français âgés de 14 à 74 ans estiment ne pas être suffisamment - voire pas du tout - informés à ce sujet, selon un sondage du laboratoire Terpan.

Rappelons que le Sida est une maladie qui représente la phase terminale de l'infection par le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine). Lorsqu'un individu est infecté par ce virus, les cellules qui assurent les défenses de son organisme contre les microbes se détruisent progressivement. Plus le temps passe et plus ces cellules se font rares, ce qui favorise le développement de maladies appelées "opportunistes", car elles profitent de la baisse des défenses immunitaires pour proliférer dans votre organisme. C'est à partir du moment où l'individu manifeste une ou plusieurs maladies de ce type qu'on le dit atteint du Sida (Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise). C'est pourquoi le dépistage est un enjeu majeur de lutte contre cette maladie.



De nombreuses idées reçues persistent et entraînent des comportements à risque chez des sujets qui pensent, à tort, qu'ils en sont protégés.





1. Le Sida peut se contracter autrement que lors d'un rapport sexuel

C'est un fait : encore beaucoup de personnes ignorent que le Sida ne peut se contracter que par un contact avec du sang contaminé. Selon le sondage des labos Terpan, 19% des sondés pensent que le VIH peut être transmis par les moustiques, 4,5% par les baisers et 3,5% en s'asseyant sur des toilettes publiques. Or, il n'en n'est rien.



Certes ces croyances sont minoritaires mais pour que les choses soient bien claires, le VIH peut se transmet de trois façons différentes : lors de rapports sexuels non protégés, d'un contact avec du sang contaminé ou lorsqu'une mère porteuse du virus attend un enfant.

2. Les contraceptifs protègent du Sida

Pilule, stérilet, implant... Les différents moyens de contraception féminins sont efficaces pour éviter de tomber enceinte lors de rapports non protégés. Pour autant, ils ne constituent en rien une protection contre des maladies sexuellement transmissibles (MST) telles que le VIH. Une évidence ? Pas pour tout le monde.



Selon le sondage, 4% des personnes interrogées pensent que ces différents moyens de contraception protègent de la maladie ou d'autres infections sexuellement transmissibles (IST). Alors certes, la proportion est faible mais il est primordial de rappeler que les contraceptifs ne représentent en rien un moyen de protection contre la maladie.

3. Se faire dépister n'est pas une obligation

"Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus peur du Sida", s'alarme Kamal Yahiaoui, Président du laboratoire Terpan qui a réalisé le sondage. L'étude a en effet mis en évidence que lorsqu'il est demandé aux sondés pourquoi ils font peu (ou pas) de dépistage, presque 7 Français sur 10 indiquent qu'ils estiment ne pas avoir pris de risques. Pire, dans l'esprit de beaucoup de gens, le dépistage est réservé aux homosexuels.



Si cette population, notamment les hommes, est certes davantage exposée au virus du Sida, ce n'est pas pour autant que le reste de la population en est exempté, bien au contraire. "Le Sida concerne tout le monde, toutes les générations, les hétérosexuels, les homosexuels, les hommes, les femmes", rappelle très justement Kamal Yahiaoui.

Le sida concerne toutes les générations, les hétérosexuels, les homosexuels, les hommes, les femmes Kamal Yahiaoui, Président du laboratoire Terpan Partager la citation





Si le Sida concerne tout le monde, idem pour le dépistage. Cela vaut d'autant plus pour les personnes qui multiplient les rencontres occasionnelles et à qui il est recommandé de faire un test tous les trois mois. Plus les gens se font dépister et plus on parviendra à éradiquer cette maladie. De même, plus tôt un individu infecté se fait dépisté et plus la prise en charge sera efficace et augmentera ainsi son espérance de vie.



Pour info, le test de dépistage n'est autre qu'une prise de sang qui ne nécessite pas d'être à jeun. Planning familial, centre de dépistage, maison médicale, laboratoires d'analyses médicales, hôpital, médecin généraliste... les lieux pour se faire dépister ne manquent pas. De plus, ce test est totalement remboursé s'il est prescrit par votre médecin. Il est également possible de vous tester vous-même sans passer par ces structures médicales. Un auto-test est disponible en pharmacie mais veillez simplement à qu'il comporte la mention CE sur l'emballage.

Sida Info Service

Pour toute question relative au virus du Sida, vous pouvez directement appeler le 0.800.840.800 (numéro gratuit de Sida Info Service), la personne que vous aurez au téléphone se chargera de répondre à vos interrogations.