publié le 01/12/2016 à 17:28

La lutte contre l'épidémie du VIH n'est pas terminée mais elle progresse. Vendredi 1er décembre est marqué par la Journée mondiale de lutte contre le Sida. L'occasion de prendre le temps de s'informer sur cette maladie, des moyens qui existent pour s'en protéger et surtout, comment procéder à un dépistage. Car, si 6.000 personnes ont découvert qu'elles sont porteuses du VIH en 2016, on estime encore à 25.000 le nombre d'individus qui ignore qu'ils sont infectés, selon les chiffres dévoilés par Santé publique France.

Rappelons que le Sida est une maladie qui représente la phase terminale de l'infection par le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine). Lorsqu'un individu est infecté par ce virus, les cellules qui assurent les défenses de son organisme contre les microbes se détruisent progressivement. Plus le temps passe et plus ces cellules se font rares, ce qui favorise le développement de maladies appelées "opportunistes", car elles profitent de la baisse des défenses immunitaires pour proliférer dans votre organisme. C'est à partir du moment où l'individu manifeste une ou plusieurs maladies de ce type qu'on le dit atteint du Sida (Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise).



Le VIH se transmet de trois façons différentes : lors de rapports sexuels non protégés, d'un contact avec du sang contaminé ou lorsqu'une mère porteuse du virus attend un enfant.

Comment s'en protéger ?

Par voie sexuelle, le préservatif (féminin ou masculin) reste aujourd'hui le moyen le plus efficace pour se protéger du VIH. Il en existe de différentes qualités mais ils sont tous fiables. Les préservatifs sont en vente en pharmacie, dans les grandes surfaces ou même dans des distributeurs automatiques implantés dans la rue (souvent près d'une pharmacie). Si le prix représente un frein pour vous protéger, sachez que le Planning familial en distribue gratuitement.



Concernant la contamination par le sang, cela s'adresse en particulier aux usagers qui sniffent ou s'injectent de la drogue. Pour se prémunir de tous risques, il est indispensable de ne jamais partager ni seringue, ni paille ou tout autre matériel utilisé pour se droguer. De surcroît, si le matériel est à usage personnel, il n'en demeure pas moins qu'il faut s'assurer qu'il est neuf et à usage unique. Les pharmaciens, le Planning familial ainsi que les centres de santé disposent de seringues stériles.



Enfin, pour les mères porteuses du virus qui attendent un enfant, la transmission du VIH n'est pas systématique, loin de là. Les bébés peuvent contracter le virus de leur mère pendant la grossesse, pendant l'accouchement mais aussi par l'allaitement. Sans traitement, un enfant sur quatre contracte le VIH. Il est donc primordial que la mère soit prise en charge pour protéger le nourrisson. Les traitements antirétroviraux (utilisés pour traiter le virus) pendant la grossesse réduisent considérablement le risque de transmission.

Comment se faire dépister ?

Le dépistage concerne absolument tout le monde. Cela vaut d'autant plus pour les personnes qui multiplient les rencontres occasionnelles et à qui il est recommandé de faire un test tous les trois mois. Plus les gens se font dépister et plus on parviendra à éradiquer cette maladie. De même, plus tôt un individu infecté se fait dépisté et plus la prise en charge sera efficace et augmentera ainsi son espérance de vie.



Il arrive parfois qu'un accident de préservatif survienne pendant le rapport sexuel. Inutile de prendre peur et de rester seul, il faut impérativement se signaler et débuter un traitement dans les 24 heures (maximum 48 heures) qui suivent le rapport à risques. Vous pouvez directement appeler le 0.800.840.800 (numéro gratuit de Sida Info Service), la personne que vous aurez au téléphone se chargera de vous expliquer la marche à suivre.



Le test de dépistage n'est autre qu'une prise de sang qui ne nécessite pas d'être à jeun. Planning familial, centre de dépistage, maison médicale, laboratoires d'analyses médicales, hôpital, médecin généraliste... les lieux pour se faire dépister ne manquent pas. De plus, ce test est totalement remboursé s'il est prescrit par votre médecin. Il est également possible de vous tester vous-même sans passer par ces structures médicales. Un auto-test est disponible en pharmacie mais veillez simplement à qu'il comporte la mention CE sur l'emballage. 75.000 autotests ont été distribués l'an passé, 56.000 tests rapides ont été effectués et environ 5,4 millions de test ont été réalisés en laboratoire.



Enfin, si le test atteste de votre séropositivité au VIH, il vous impérativement faut prévenir vos partenaires sexuels. Un passage difficile mais qui ne peut être que bénéfique pour eux car ils pourront être pris en charge avant qu'il ne soit trop tard.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur les moyens de protection et de dépistage du VIH, plusieurs sites sont à votre disposition. Retenez principalement Sida Info Service et Aides.



Plus récemment, le gouvernement a lancé une campagne de prévention VIH s'adressant tout particulièrement aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), population davantage exposée au virus.



Cette campagne vous invite à consulter le site SexoSafe pour tout savoir sur les risques, les moyens de protection et les moyens dépistage de ce virus qui progresse encore et toujours dans notre société.