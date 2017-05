Journal de 7h30 : quels sont les métiers les plus sollicités le 1er mai ?

publié le 01/05/2017 à 08:30

En ce 1er mai, jour de la fête du travail et journée la plus chômée de l'année, de plus en plus de professions sont sur le pont. Selon une étude réalisée par le site Qapa.fr, les travailleurs du 1er mai sont essentiellement des manutentionnaires, des infirmières et des caissières... Mais les plus nombreux, ce sont les serveurs et les cuisiniers.



Ce classement s'explique aisément : le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et donc normalement non travaillé. Cependant, la loi prévoit une exception pour "les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail". C'est donc le cas pour de nombreux secteurs tels que les transports, hôpitaux, et restauration/hôtellerie.

Travailler le 1er mai peut cependant avoir un avantage : celui d'être payé double. 70% des personnes travaillant ce jour touchent une rémunération supérieur au SMIC.

À écouter également dans ce journal

- Présidentielle : les deux candidats tiendront chacun un meeting en région parisienne. Emmanuel Macron sera à la Villette dans l'après-midi tandis que Marine Le Pen se tiendra à Villepinte vers midi.



- Emmanuel Macron : le candidat d'"En Marche !" a reçu le soutien de Jean-Louis Borloo. L'ancien ministre centriste se dit prêt à se retrousser les manches deux ou trois ans et plaide pour une union des bonnes volontés, sans clivage partisan.



- Marine Le Pen : la candidate du Front national a elle aussi reçu du renfort ce week-end et a fait alliance avec Nicolas Dupont-Aignan.Le président de Debout la France sera son premier ministre si elle est élue.



- Jean-Luc Mélenchon : il a fait sa première apparition dans les médias dimanche 30 avril, au 20 heures de TF1 pour appeler à faire barrage contre le Front national.Le leader de la France insoumise a toutefois refusé de dire s'il voterait blanc ou Macron. Il a demandé au candidat d'"En Marche!" de faire un geste en direction des Insoumis.



- Bretagne : les algues vertes sont en avance en Bretagne. Malgré le plan de lutte mis en place depuis 5 ans, le phénomène persiste et le littoral breton vit son pire début de saison depuis 2009.



- PSG : le club parisien ne se fait plus beaucoup d'illusions... Le PSG a été battu 3 buts à 1 dimanche à Nice en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Monaco a toujours trois points d'avance et un match de plus à disputer.



- Muguet : Pas de 1er mai sans muguet. Chaque année 60 millions de brins sont vendus et la cuvée 2017 est particulièrement jolie.