1er mai : quelles professions travaillent le plus ?

publié le 01/05/2017 à 07:39

À l'occasion de la fête du travail, Qapa.fr, un site spécialisé dans la recherche d'emploi sur Internet, présente tous les métiers, les différents profils et les avantages que peuvent avoir les personnes qui seront à leur poste ce 1er mai. Stéphanie Delestre est la fondatrice de cette plateforme qui a mené cette vaste étude et elle affirme que "le 1er mai reste bien le jour le plus chômé de l'année et avec une particularité : il s'agit d'un jour payé pour ceux qui ne travaillent pas mais il reste encore beaucoup de Français sur le pont ce jour".



Et parmi eux, notamment le secteur de la restauration : "Les cuisiniers qui ont commencé très tôt ce matin dans les restaurants, ainsi que les serveurs". En troisième position des professions qui vont travailler le plus aujourd'hui, ce sont les manutentionnaires, "ils sont sur le pont car depuis quelques années, les sites en ligne fonctionnent bien mais aussi tous les transports de marchandises et c'est donc un secteur qui recrute beaucoup en ce moment", explique Stéphanie Delestre.

Bien entendu, le monde médical est également présent ce 1er mai dans les cliniques ou les hôpitaux. "On les oublie, mais les militaires sont aussi sur le pont partout en France, et d'autant plus avec les élections le week-end prochain", conclut la fondatrice de Qapa.fr.