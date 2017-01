REPLAY - Le chef de l'État syrien a accordé une interview à RTL dans laquelle il évoque Alep et le prix lourd des bombardements

"Nous sommes sur le chemin de la victoire", ce sont les mots de Bachar al-Assad au micro d'RTL. Le président syrien a accordé une interview ce dimanche 8 janvier avant de rencontrer une délégation de trois députés français que sont Jean Lassalle, Thierry Mariani et Nicoals Dhuicq.



Le régime de Bachar al-Assad contrôle depuis plusieurs semaines la majeure partie d'Alep, au prix de lourds bombardements. Bien que le leader syrien estime "qu'il est très douloureux pour nous Syriens, de voir une partie de notre pays détruite et de voir un bain de sang quoi qu'il arrive", il estime cependant qu'il s'agit du prix à payer afin que les Syriens soient libérés du terrorisme.



Le président syrien estime ne pas encore avoir remporté la guerre : "une victoire, ce sera quand nous aurons éliminé tous les terroristes. mais c'est un moment critique dans cette guerre et nous sommes sur le chemin de la victoire" a-t-il déclaré au micro d'RTL

À écouter également dans ce journal

- Isabelle Huppert où le rêve américain : l'actrice a été sacrée meilleure actrice dans un rôle dramatique aux Golden Globes pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven. L'actrice française y joue une femme violée cherchant à démasquer son agresseur



- Arnaud Montebourg serait devant Manuel Valls au 2nd tour, selon un sondage Kantar Sofres-Onepoint pour RTL, l'ancien premier ministre pourrait être devancé par Arnaud Montebourg qui recueillerait 53% des suffrages.



- Metting de Jean-Luc Mélenchon à Tourcoing : le candidat de la "France insoumise" a plaidé pour un "impôt universel" basé sur"la nationalité du cotisant". Le candidat a également dénoncé le cas d'une jeune caissière d'Auchan City, victime d'une fausse couche sur son lieu de travail.



- Procès à Dax : le tribunal va juger un "faucheur de chaise". Le militant altermondialiste, Jon Palais comparaît pour avoir volé 14 chaises dans une agence BNP Paribas en octobre 2016 à Paris. Son action visait à dénoncer l'évasion fiscale.



- Grippe : en deux semaines, 13 résidents sont décédés dans une maison de retraite, six sont encore hospitalisées. Marisol Touraine, la ministre de la Santé a saisi l'inspection générale des affaires sociales qui devrait faire la lumière sur cet événement



- Erasmus a 30 ans : depuis 1987, 5 millions de jeunes ont bénéficié de ce programme d'échanges européen, rendu mythique par le célèbre film L'auberge espagnol de Cédric Klapish. En 2016, plus de 68 500 étudiants ont participé à ce programme.