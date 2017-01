Bachar al-Assad : "Nous sommes sur le chemin de la victoire"

DOCUMENT RTL - Le chef de l'État syrien a accordé une interview à RTL ce dimanche 8 janvier à Damas, avant de rencontrer une délégation de trois députés français, Thierry Mariani, Jean Lassalle et Nicolas Dhuicq.

par Thomas Prouteau , Marie-Baptiste Duhart publié le 08/01/2017 à 18:04

Le président syrien Bachar al-Assad est l'un des hommes les plus critiqués au monde, les mieux protégés aussi. Son régime contrôle depuis plusieurs semaines la majeure partie d'Alep au prix de lourds bombardements. Confronté à la question du massacre de civils par deux envoyés spéciaux de RTL, le chef de l'État syrien joue la carte de la lutte contre le terrorisme, qu'il présente comme l'objectif de son camp. "Bien entendu, il est très douloureux pour nous, Syriens, de voir une partie notre pays détruite, et de voir un bain de sang quoi qu’il arrive. Je n’ai jamais entendu parler, dans l’histoire, de bonne guerre. Toutes les guerres sont mauvaises".



Pour le chef de l'État syrien, "la question est de savoir comment libérer les civils des terroristes dans ces quartiers. Est-ce qu'il est mieux de les laisser sous leur pouvoir, avec les décapitations, les exécutions ? Est-ce le rôle de l’État ? Non, il faut les libérer et c’est parfois le prix à payer, mais, à la fin, les gens sont libérés des terroristes. C’est ce que nous avons à faire", estime-t-il. Mais Bachar al-Assad ne considère pas la chute d'Alep-est comme une victoire de son régime. "Nous ne considérons pas cela comme une victoire. Une victoire, ce sera quand nous aurons éliminé tous les terroristes. Mais c’est un moment critique dans cette guerre, et nous sommes sur le chemin de la victoire".



Une interview diffusée en intégralité lundi 9 janvier à 7h15 avec Yves Calvi dans RTL Matin.