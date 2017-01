Journal de 18h : l'épidémie de grippe particulièrement meurtrière

REPLAY - 8.000 décès supplémentaires ont été constatés depuis la mi-décembre, à la suite de l'épidémie de grippe.

La gravité de l'épidémie de grippe était pressentie. C'est désormais une certitude. 8.000 décès supplémentaires ont été constatés depuis la mi-décembre, toutes causes confondues. La grande majorité de ces décès concerne les personnes âgées et cela alors que le pic d'épidémie de grippe n'est toujours pas atteint. Le bilan de l'épidémie à la fin de l'hiver pourrait donc être très lourd.



À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de décès est en hausse de 30%, avec une augmentation significative depuis le 20 décembre. Là encore, ce sont les personnes âgées qui sont les principales victimes de l'épidémie. Les experts ne parviennent pas à déterminer pourquoi les cas de grippe ont été plus meurtriers cette année. Les médecins préconisent une vaccination massive des enfants de 4 à 6 ans, car ce sont souvent les petits qui contaminent les personnes âgées.

