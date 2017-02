Journal de 12h30 : EDF pourrait supprimer 5.000 postes d'ici à 2019

Présenté en comité central d'entreprise ce jeudi 2 février, le plan de réduction du groupe EDF pourrait concerner jusqu'à 7% des effectifs.

> Le journal RTL du 02 février 2017 Crédit Image : FRANCOIS NASCIMBENI / AFP Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Combien de postes seront supprimés cette année à EDF ? Le comité central d'entreprise est réuni depuis trois heures pour décider combien de postes seront supprimés pour les quatre prochaines années. Le groupe envisage de supprimer plus de 5.000 emplois sur trois ans. Un plan d'économies radical pour une entreprise dans le rouge.





Un CEE lieu cet après-midi du jeudi 2 février. EDF va donc amplifier et prolonger d'un an son plan de réduction d'effectifs annoncé l'an dernier, pour atteindre en 2019 un objectif cible représentant entre 5.200 et 7.000 suppressions de postes en quatre ans. Les syndicats redoutent que cela soit pire, Force Ouvrière avance le chiffre de 7.000 postes en moins. Il y a un ans ces annonces avaient fait l'effet d'un cataclysme, les salariés sont moins surpris aujourd’hui mais les syndicats veulent connaître l’ampleur du nouveau plan.

À écouter également dans ce journal

- Benoît Hamon : il a passé une heure à l'Élysée. Et ce qui est retenu c'est qu'il n'a pas vraiment le soutien du président. Ils se sont rencontrés dans dans un échange furtive. Benoît Hamon garde ses distances avec le bilan du candidat.



- "Je n'ai jamais été l’assistante de mon mari" : ce sont des mots prononcés par Penelope Fillon en 2017 lors d'une interview accordée au journal britannique le Telegraph. Les deux enfants du couple Fillon seront quant à eux entendus pour leur poste d'attachés parlementaires quand François Filon était sénateur.





- François Fillon sera en déplacement dans les Ardennes ce jeudi 2 février et l'impact de cette affaire est dévastateur pour les habitants qui se disent résignés et en colère.



- Paris : deux élèves de 16 et 17 ans sont entendus après l'agression mortelle au couteau d'un lycéen. Le meurtrier présumé n'a aucune explication claire pour justifier la rixe mortelle.



- Marine Le Pen : elle veut proposer une taxe sur tout nouveau contrat d'employés étrangers. Il s'agit d'un impôt supplémentaire pour les entreprises qui embaucheraient des étrangers.



- Choc de simplification : Le médiateur des entreprises a décidé de lancer cette nouvelle mesure qui permet de simplifier les factures pour les PME.