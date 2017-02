REPORTAGE - À Charleville-Mézières où François Fillon est attendu pour sa campagne, l'amertume des habitants montrent l'impact de l'affaire révélée par le "Canard Enchaîné".

Affaire Fillon : sur le terrain, les électeurs attristés et choqués évoquent déjà l'après-Fillon

par Dominique Tenza , Aymeric Parthonnaud publié le 02/02/2017 à 08:58

À droite, la question n'est plus "faut-il remplacer François Fillon ?", mais "quand ?" Et surtout "comment et par qui ?" La pression n'aura jamais été aussi forte sur l'ancien premier ministre qui ne parle plus de "boules puantes" mais de "coup d'État institutionnel". Il accuse l'Élysée. Une accusation balayée sur RTL par le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll pour qui "ce n'est pas à la hauteur des réponses qui doivent être apportées aux Français".



À Charleville-Mézières, où François Fillon est attendu jeudi 2 février - car malgré tout, il continue de faire campagne - ses soutiens sont rarissimes... C'est pourtant sur ces terres qu'il a réalisé ses plus gros scores aux primaires en novembre dernier avec plus de 73% des suffrages. "On ne peut pas être affirmatif en disant : 'Non, il n'est pas coupable'", lance une habitante. Dans cette commune où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, les sommes mirobolantes évoquées par les révélations de la presse restent en travers de la gorge. "Y'a pas de mots, lance une autre habitante, y'a écœurement. Moi je suis toute seule, je suis veuve, j'ai une toute petite retraite et il y en a qui n'en ont jamais assez, c'est une honte, une honte !". Une autre Carolomacérienne a son analyse : "Il s'est laissé piéger par l'argent, et ça m'attriste... Je suis triste". Une impression de gâchis, un sentiment de trahison venu d'un homme qui leur inspirait confiance.



Les électeurs ont pour la plupart déjà intégré l'idée d'un après Fillon. "Il faut le faire le plus vite possible", lance une habitante alors qu'une autre implore : "S'il se dit honnête...S'il est honnête, qu'il parte". François Fillon viendra à Charleville-Mézières pour évoquer la fracture territoriale, c'est le thème de son déplacement. Un déplacement qui lui permettra peut-être de contempler l'autre fracture qui vient de se créer entre lui et l'opinion.