INVITÉ RTL - EDF envisage de supprimer plus de 5.000 emplois sur trois ans. Un plan d'économies radical pour une entreprise dans le rouge. Les explications de Thierry Gadault.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 02/02/2017 à 11:51

EDF va amplifier et prolonger d'un an son plan de réduction d'effectifs annoncé l'an dernier, pour atteindre en 2019 un objectif cible représentant entre 5.200 et 7.000 suppressions de postes en quatre ans, selon des chiffres qui devaient être présentés ce jeudi 2 février en comité central d'entreprise. Comment l'électricien en est-il arrivé là ? La faute d'abord à des investissements hasardeux à l'étranger, a expliqué sur RTL Thierry Gadault, rédacteur en chef du site d'informations Hexagones.fr et auteur de EDF, la bombe à retardement (édition First). "L'entreprise est dans une impasse financière depuis la fin des années 2000. Cela commence à se voir, et comme d'habitude ce sont les salariés qui paient la note", a-t-il ajouté.



Alors qu'EDF va présenter ses comptes dans quinze jours, Thierry Gadault fait état d'une "accumulation de mauvaises nouvelles durant le deuxième semestre 2016". L'entreprise a notamment été obligée d'arrêter une bonne dizaine de réacteurs nucléaires. "Chaque jour d'arrêt représente un manque à gagner de un million d'euros par réacteur", poursuit le journaliste, sans compter les frais engagés pour faire les travaux. EDF a alors dû "acheter de l'électricité qui valait très chère à l'étranger pour éviter des coupures de courant en France".



Pour Thierry Gadault, les arguments de concurrence, de prix en baisse et de marché du renouvelable sont des "excuses conjoncturelles de l'entreprise". Selon lui, la réalité tient au fait qu'EDF "a, entre 1998 et 2008, dépensé des fortunes pour acheter des sociétés à l'étranger qui ne valaient rien ou presque". Elle a ainsi "perdu au moins 15 milliards, et plus probablement autour de 30 milliards".