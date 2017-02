Affaire Fillon : Ciotti accuse Jouyet d'être à l'origine des révélations

Le député des Alpes-Maritimes accuse le secrétaire général de l'Élysée, proche d'Emmanuel Macron, d'avoir fourni des informations au "Canard Enchaîné".

Crédit : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Éric Ciotti et François Fillon, le 28 août 2013

par Clarisse Martin publié le 02/02/2017 à 12:45

La chasse aux sorcières est ouverte. Depuis les premières révélations du Canard Enchaîné dans son édition du 25 janvier à propos des soupçons d'emploi fictifs occupés par Penelope Fillon, puis l'emploi des enfants du candidat en tant qu'assistants parlementaires, les ténors de la droite s'interrogent. Le 31 janvier, c'est Éric Woerth qui se demande l'intérêt de l'hebdomadaire satirique à protéger sa source dans cette affaire. Le lendemain, François Fillon lui-même dénonce une manœuvre qui "vient du pouvoir". Ce jeudi 2 février, c'est au tour d'Éric Ciotti, sur le plateau de France Info. Et cette fois, le député des Alpes-Maritimes échafaude une théorie, sans avancer de preuves.



Pour le parlementaire, cette affaire profite avant quiconque à Emmanuel Macron. Elle pourrait, selon lui, provenir du secrétaire général de l'Élysée, réputé proche du fondateur d'En Marche ! "Nul n'ignore le rôle joué par monsieur Jouyet dans l'ascension d'Emmanuel Macron", explique Éric Ciotti, qui détaille son raisonnement, voyant la main de l'Élysée - et indirectement celle du ministère de l'Économie - planer sur les indiscrétions du Canard Enchaîné, afin de favoriser l'ancien ministre de l'Économie. "Il n'y a qu'un lieu où tous ces éléments sont recensés de façon exhaustive, c'est à Bercy. [...] À qui profite le crime ? Incontestablement, monsieur Macron profite de cette situation."



Si rien n'a jamais été avéré, François Fillon avait déjà eu maille à partir avec Jean-Pierre Jouyet. En 2014, le duo de journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme publient leur livre Sarko m'a tuer, dans lequel ils affirment que François Fillon aurait demandé au secrétaire général de l'Élysée d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy, pour freiner voire empêcher son retour en politique. Les deux protagonistes avaient immédiatement démenti, avant que le proche de François Hollande ne se rétracte et que François Fillon ne porte plainte pour diffamation à son encontre. Jean-Pierre Jouyet avait été relaxé.