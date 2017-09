publié le 13/09/2017 à 11:02

Emmanuel Macron est arrivé à Saint-Martin mardi pour constater l'étendue des dégâts et apporter son soutien à la population touchée par le passage de l'ouragan Irma. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, fait partie de la délégation. Lundi sur RTL, avant de s'envoler vers les Antilles françaises à bord de l'avion présidentiel, elle avait assuré ne pas craindre le développement d'épidémies. Une fois sur place, la ministre a revu son jugement. "Je suis inquiète quand je vois l'état de l'île", a-t-elle confié dans Le Parisien.



"J'ai vu des enfants malades dans le quartier d'Orléans, qui vomissaient depuis trois jours. Il faut absolument communiquer sur cette question de la potabilité (de l'eau, ndlr). Je pensais que ce point était réglé, a regretté Agnès Buzyn. Que des malades ne soient pas traités ici, pourquoi pas. Mais je veux que le moindre signal remonte, pour ne pas prendre le risque d'une épidémie parce qu'un médecin n'aura pas pu déceler une maladie."

Deux épidémiologistes sur place

Lundi matin, la ministre de la Santé avait indiqué qu'il n'y avait "pas de risque épidémique à Saint-Martin", en insistant notamment sur l'envoi sur place de "deux épidémiologistes, c'est-à-dire deux médecins de santé publique spécialistes des épidémies, pour vérifier les pullulations de microbes, l'état de l'eau, etc." "Aujourd'hui, toutes les personnes qui se présentent à l'hôpital n'ont pas de symptômes de diarrhées ou de fièvre qui feraient craindre une épidémie", avait-elle ajouté. Visiblement, Agnès Buzyn ne disposait pas d'informations fiables sur la situation réelle à Saint-Martin.

Pour soigner la population, des moyens humains et matériels ont été acheminés depuis la métropole et via la Guadeloupe, les hôpitaux ont été réapprovisionnés en médicaments pour soigner tout type de blessure, même les plus graves. Quant à la question de l'eau potable, 170.000 litres en bouteilles devraient être distribués chaque jour, ainsi que des pastilles de chlore. Des épandages antimoustiques ont été effectués et "les raticides sont arrivés", d'après Agnès Buzyn.