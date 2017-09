publié le 12/09/2017 à 16:15

Le président de la République est arrivé mardi 12 septembre à Point-à-Pitre, en Guadeloupe, pour gérer la crise due à l'ouragan Irma, notamment concernant les îles de Saint-Martin et Saint Barthélemy.



L'ouragan, qui a fait 11 morts dans les Antilles françaises, a ravagé la majorité des habitations et des infrastructures et empêché l'arrivée rapide des secours. "Plusieurs blessés et disparus" sont également à déplorer selon Emmanuel Macron, qui a assuré que "le retour à la vie normale" pour les habitants de Saint-Martin et Saint Barthélemy était la "priorité absolue".

Le président français devrait ensuite effectuer une reconnaissance aérienne au-dessus de Saint-Martin, où il doit ensuite rencontrer des sinistrés de l'ouragan, avant de se rendre à Saint-Barthélemy.

Des secours et des forces armées en renfort

"Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale", a déclaré Emmanuel Macron.



"Au moment où je vous parle, il y a 1.900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île". "Les moyens sont là, avec un retour à l'ordre public partout où nous avons connu des débordements inacceptables", a-t-il précisé.



Le président a également dit souhaiter une reconstruction répondant "aux exigences sismiques et environnementales".

L'accès à l'eau et à l'électricité

Emmanuel Macron a annoncé un plan d'action privilégiant notamment le déblaiement, le retour de l'eau et l'électricité, ainsi que l'accès aux soins et à l'école.



Le retour de la distribution d'eau potable sur le territoire se fera "à partir du 20", mais temporairement en "quantité moins importante que ce qu'il y avait avant l'ouragan". Il a également promis que "d'ici la fin de semaine dans tous les points sensibles" l'électricité serait restaurée, notant que "50% des foyers" ont retrouvé le téléphone.



Enfin concernant les écoles, le chef de l'État a souhaité que certaines ouvrent "dès la semaine prochaine, même pour quelques heures". Des "tentes gonflables" seront livrées pour permettre d'assurer des cours. Il vise un retour à la normale "d'ici à la Toussaint" pour l'ensemble des élèves.

Macron "favorable" à une commission d'enquête parlementaire

Défendant l'action du gouvernement en amont et en aval, critiquée par une partie de l'opposition mais aussi des sinistrés sur place, Emmanuel Macron a assuré que son équipe "a répondu dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise".



Face aux critiques, le chef de l'État a appelé à l"union nationale". "Soyons dignes", a-t-il demandé. Il s'est cependant dit "favorable" à une commission d'enquête parlementaire pour juger l'action du gouvernement, "mais au bon moment".