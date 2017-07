Inégalités : les femmes rémunérées 14% de moins que les hommes

publié le 05/07/2017 à 20:31

L'écart se réduit lentement entre le salaire des hommes et des femmes. D'après un rapport de l'Insee, entre 1995 et 2014, la différence de salaire horaire est passée de 16,8% à 14,4%.



Une part de cet écart s'explique par des facteurs socioprofessionnels. L'Insee indique ainsi que les femmes salariées occupent plus souvent des postes "moins favorables" dans des secteurs "moins rémunérateurs".

Mais la majeure partie de l'écart salarial entre hommes et femmes ne tient pas aux différences de compétences ou de statut. L'Institut national des statistiques signale qu'il existe une part "inexpliquée" dans cet écart, liée en grande partie "à la moindre valorisation de l'expérience professionnelle des femmes". Cette part "inexpliquée" (voire infographie) était de 8,4% en 2014 contre 12,4% en 1995.

Les inégalités salariales diminuent

La diminution de l'écart salarial s'explique par le fait que les salaires des femmes ont augmenté plus fortement que ceux des hommes. Entre 1995 et 2014, le salaire horaire moyen a progressé de 28,2% pour les femmes contre 24,5% pour les salariés masculins.



Selon l'Insee, les caractéristiques individuelles des femmes et leur secteur d'activité ne jouent qu'un rôle limité dans l'explication des inégalités salariales. Exception faite des cadres, dont le niveau de salaire dépend plus largement de leur capacité à négocier auprès de leur employeur.

Près de la moitié des écarts salariaux entre ¿ et ¿cadres proviennent des #inégalités internes à l'#entreprise https://t.co/7bwRM5nz4P — Insee (@InseeFr) 4 juillet 2017