"On parle de parité pour occulter la question sociale", déplore Éric Zemmour

publié le 22/06/2017 à 08:45

"C'est un grand jour pour la République française, un de ces jours historiques qui séparent les ténèbres et les lumières", raille Éric Zemmour. "Les médias sont en transe extatique. Les battus, mauvais perdants, tous ces mâles de plus de 50 ans qui osent dauber sur la médiocrité de leur vainqueur, sont passés à la guillotine médiatique. Ne montrez pas leur tête au peuple, elle n'en vaut pas la peine !", poursuit-il.



"Les féministes se plaignaient que les femmes fussent confinées dans le privé en raison de leur nature. Cet essentialisme leur était intolérable. Elles estiment désormais que les femmes doivent être députés uniquement en raison de leur nature", décrypte le journaliste. "Peu importent leurs valeurs, leur compétences, leurs convictions, leurs idées. Cet essentialisme retourné comme un gant ne les choque plus", peste-t-il. "On parle de parité et de diversité pour occulter la question sociale", déplore Éric Zemmour, qui dénonce une "parité de spectacle".