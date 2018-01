Tempête Eleanor : quelles conséquences sur le trafic aérien ?

publié le 03/01/2018 à 19:20

La tempête Eleanor poursuit sa trajectoire et s'est décalée ce mercredi 3 janvier vers l'Est du pays. Son passage a causé la mort d'un homme en Haute-Savoie, et a blessé 14 personnes dont 4 grièvement. Mais il a aussi fortement perturbé le trafic aérien.



Celui-ci a par exemple été interrompu pendant 1h30 à Bâle-Mulhouse, où les avions ont pu voler normalement à partir de midi. Deux vols ont cependant dû être annulés (un départ pour Londres et une arrivée depuis Francfort), et trois ont été déroutés vers Genève et Milan, a expliqué Direction générale de l'aviation civile (DGAC, ndlr).

À Strasbourg, le trafic a lui été suspendu pendant 40 minutes, même si quelques mouvements d'avion ont été aperçus par intermittence. Du côté de Chambéry, trois vols ont été déroutés dans l'après-midi vers Grenoble.

Le trafic toujours perturbé dans le sud-est

La côte méditerranéenne a elle aussi subi les vents violents d'Eleanor, obligeant notamment un avion à destination de Nice à être dérouté vers Marseille. À Bastia, en Corse, une seule liaison vers Lyon a pu être opérée et trois vols ont été annulés dans l'après-midi. A Calvi, deux vols ont été supprimés tandis qu'à Figari trois vols ont été déroutés vers Ajaccio où aucune difficulté majeure n'a été constatée, selon la DGAC. Les perturbations sur l’Île de Beauté ainsi qu'à Nice pourraient persister jusque tard dans la soirée, a précisé la DGAC.



L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a lui aussi été impacté par le passage de la tempête. 60% des vols ont notamment été retardés au départ, entre 7h15 et 9h, et un tiers à l'arrivée. Selon le gestionnaire de l'aéroport, les vols ont subi en moyenne un retard de 38 minutes. La situation était revenue à la normale dès la fin de matinée.