publié le 08/05/2017

Fini les taux à 1% qui faisaient rêver. Désormais, ils sont autour de 2 à 4%, avec néanmoins des offres qui restent très intéressantes. C'est ce qu'indiquer une enquête menée cette semaine par Auto Plus. D'autant plus intéressantes que les frais de dossier sont quasiment inexistants. Ces offres, on les trouve chez les banques, chez les spécialistes du crédit, mais pas vraiment avec les constructeur, où il est de plus en plus compliqué de trouver la bonne affaires, puisque les taux varient à partir de 4%.



C'est sans compter que bon nombre rajoutent des frais de dossier, et parfois des coûts d'assurance élevés (jusqu'à plus de 2.000 euros). Aussi, la plupart des vendeurs encouragent à ne opter pour un prêt auto. Chez les marques, on ne jure plus que par la location longue durée ou avec option d’achat.

Ces locations sont bien plus intéressantes que les prêts. À voir les pubs, il n'y a pas photo : on vous propose des locations à 200 euros par mois, à la place des 300 à 400 que vous paierez pour un prêt auto. Mais ce n’est pas si simple. Auto Plus fait le test avec un Peugeot 3008 et une Clio Estate. En calculant, on se rend compte que le crédit est plus avantageux. Alors un seul conseil : ne vous précipitez pas et, surtout, sortez votre calculette.