publié le 19/03/2017 à 08:53

24 heures après le drame d'Orly, le père de l'assaillant a été relâché dans la soirée du 18 mars. Il avait été placé en garde à vue à la suite de l'attaque par son fils d'une militaire de l'opération Sentinelle dans l'aérogare-Sud d'Orly. Le cousin et le frère de l'assaillant sont, quant à eux, toujours interrogés par les enquêteurs. François Molins, procureur de la République de Paris, avait annoncé la garde à vue des deux hommes la veille. Le cousin avait rencontré le forcené la nuit précédant les faits dans un bar de Vitry-sur-Seine.



Selon BFMTV, Ziyed Ben Belgacem avait écrit un SMS à ses proches : "J'ai fait une connerie, j'ai tiré sur la police", leur avait-il dit. Quatre-vingt dix minutes avant l'attaque de l'aéroport, l'homme avait tiré sur un policier en marge d'un contrôle de police qui a mal tourné à Garges-lès-Gonesse.

François Molins a détaillé les circonstances dans lesquelles Ziyed Ben Belgacem, ce Français de 39 ans repéré pour radicalisation à l'occasion d'un passage en détention en 2011-2012. Il est ainsi revenu sur la déclaration choc de l'assaillant abattu plusieurs dizaines de secondes après son attaque : "Je suis là pour mourir par Allah. De toute façon il va y avoir des morts". Ziyed Ben Belgacem avait jeté au sol un sac contenant un bidon d'hydrocarbures juste avant l'attaque. Sur lui, les enquêteurs ont retrouvé 750 euros, un exemplaire du coran, un paquet de cigarettes et un briquet et, à son domicile, de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) quelques grammes de cocaïne et une machette.

L'autopsie du corps doit avoir lieu dimanche 19 mars

L'autopsie du corps de l'assaillant doit avoir lieu dimanche 19 mars afin notamment de déterminer s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Il se trouvait dans "une sorte de fuite en avant avec un processus de plus en plus destructeur", a commenté samedi soir le procureur de Paris, François Molins.





Le parquet a ouvert une enquête notamment pour tentative d'homicide et tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.