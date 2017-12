Grippe : renforcement du plan "épidémies hivernales" dans les hôpitaux parisiens

publié le 29/12/2017 à 17:40

Alors que l'épidémie de grippe touche toutes les régions de France métropolitaine, à l'exception de la Corse, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé vendredi 29 décembre à tous ses établissements d'activer le "niveau 2" du plan "épidémies hivernales".



"Le nombre de recours aux urgences pour syndrome grippal est très élevé, supérieur à celui observé au pic de l'épidémie de l'année dernière", écrit dans un communiqué l'AP-HP.

"Pour faire face à la situation actuelle et continuer d'organiser l'accueil des patients après le long week-end de Noël, et afin d'anticiper un nouveau pic d'activité probable lors du week-end du Nouvel An, la direction générale de l'AP-HP demande à tous ses établissements d'activer le niveau 2 du plan 'épidémies hivernales'", poursuit-elle.



Plusieurs mesures mises en place

Déclinaison pour partie du dispositif "hôpital en tension", le niveau 2 consiste à "renforcer les mesures d'organisation" pour "maintenir le maximum de capacités d'accueil".



Il prévoit notamment la mise en place de cellules de crise au niveau des 12 groupes hospitaliers et de la direction générale de l'AP-HP, la déprogrammation de certaines activités moins urgentes, le regroupement de patients atteints d'infections respiratoires ou encore l'ouverture supplémentaire de lits.



"Comme c'est le cas habituellement à cette période, un peu plus de 80% des lits médecine-chirurgie-obstétrique sont ouverts à l'AP-HP cette semaine", précise l'AP-HP. Et des réouvertures de lits "sont prévues la semaine du 1er janvier (90%) et la semaine du 8 janvier avec la fin des vacances scolaires (près de 100%)".

Près de 230.000 nouveaux cas

L'épidémie de grippe touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, sauf la Corse, selon Santé publique France.



Dans la semaine du 18 au 24 décembre, "6.213 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été signalés". Et en consultation de médecine générale, les cas de syndromes grippaux ont été estimés à 349 cas pour 100.000 habitants, "soit 227.000 nouveaux cas, en forte hausse par rapport à la semaine précédente", a indiqué jeudi l'agence sanitaire.