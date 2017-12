publié le 15/12/2017 à 13:51

La grippe est de retour en France en ce mois de décembre. Le seuil épidémique a été franchi en Ile-de-France, a annoncé Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire du 14 décembre. Parallèlement, huit des douze autres régions de France métropolitaine ont été placés "en phase pré-épidémique" par l'autorité sanitaire. Seules les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Corse sont pour le moment épargnées.



La semaine dernière en Ile-de-France, SOS médecins a répertorié pas moins de 1.043 consultations pour syndrome grippal, qui peut se manifester par l'apparition de fièvre, courbatures, toux, maux de gorge ou grosse fatigue. D'autre part, 803 personnes déjà atteintes par le virus se sont rendues aux urgences. Alors comment éviter d'attraper la grippe ? Certains réflexes simples peuvent permettre d'y échapper.

1. Le vaccin, la meilleure protection selon les autorités

Dans son communiqué, Santé publique France rappelle des chiffres inquiétants. L'épidémie 2016-2017 a en effet été à l'origine de 1.500 hospitalisations en réanimation et près de 14.400 décès. L'institution indique que face à ce risque, "le vaccin antigrippal demeure le meilleur moyen de réduire les risques de complications qui peuvent entraîner une hospitalisation, voire le décès chez les personnes les plus fragiles".

Si l'épidémie commence à se propager, il n'est pas trop tard pour passer chez votre médecin, infirmer ou pharmacien (seulement en Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, ces deux régions faisant l'expérimentation du dispositif, ndlr), habilités à vous faire la piqûre.

2. Se laver les mains

Ce n'est pas une nouveauté, le virus se propage très fréquemment par les mains. En période d'épidémie, il est donc indispensable de se les laver avant de passer à table, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché. Évidemment, il est aussi recommandé de se savonner les mains après chaque passage aux toilettes et après avoir passé du temps dans un lieu très fréquenté comme les transports en commun par exemple.

3. Prendre ses distances avec les personnes contaminées

Ce n'est pas toujours facile, mais lorsqu'une personne de son entourage est touché par la maladie, tout contact est à éviter, même indirect par exemple en cas de partage de brosse à dents. Même ceux qu'on ne voit pas forcément.



Ainsi, les microbes propulsés lors d'un éternuement d'une personne contaminée peuvent être retenu dans un masque chirurgical, pratique pour limiter les risques. Disponible en pharmacie, il est important de le changer toutes les quatre heures ou lorsqu'il est mouillé.

4. Bien s'alimenter pour faire le plein de vitamines

Si on ne souhaite pas prendre de compléments alimentaires, une alimentation saine est recommandée pour engranger le maximum de vitamines dans l'organisme. Pas de secrets, il est indiqué de consommer le plus de fruits et légumes possible, comme par exemple des poivrons (rouges de préférence), les agrumes. Les céréales riches en minéraux et vitamines sont également à privilégier.

5. L'homéopathie et les remèdes naturels

Si leur efficacité n'est pas encore prouvée, et leur traitement pas remboursé par la Sécurité sociale, des solutions homéopathiques peuvent être privilégiées par certains, qui font peu confiance aux vaccins.



D'autres produits comme des huiles essentielles, des oligo-éléments ou encore des comprimés à base de plantes ou autre composés immuno-stimulants peuvent être utilisés à titre préventif.