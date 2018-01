Grippe : l'épidémie devrait coûter au moins 200 millions d'euros

publié le 12/01/2018 à 11:25

La grippe n'épargne personne. Des plus petits aux plus âgés, l'épidémie touche chaque tranche d'âge, et les arrêts-maladies se multiplient dans les entreprises. Pour les soins, la vente des médicaments s'envole. Ce qui risque de coûter cher à l'économie. D'après le docteur Jean-Marie Cohen, épidémiologiste et auteur de plusieurs études sur l'impact économique de la grippe, ce coût serait estimé aux alentours de 200 millions d'euros.



Une somme qui se décompose en plusieurs tranches. 50 millions d'euros sont à imputer aux remboursements des médicaments anti-grippaux par la Sécurité sociale. La prise en charge des honoraires des médecins coûterait également 50 millions d'euros. Enfin, les 100 millions d'euros restant correspondent eux au coût de l'absentéisme en entreprise, selon les calculs du médecin, qui distingue les coûts médicaux des coups industriels, beaucoup plus difficiles à estimer mais plus importants.

Concernant ces 200 millions d'euros, la somme concerne "des coûts réels de médicament, de médecin ou payés par la Sécu, les salariés et les entreprises. Ce ne sont pas les pertes de production ou l'impact sur la production et des ventes", explique le spécialiste au micro de RTL. "L'impact réel d'une épidémie de grippe est extrêmement complexe et est difficile à apprécier", nuance également Jean-Marie Cohen.