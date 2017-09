Gard : le voleur poignarde de plusieurs coups le propriétaire

publié le 03/09/2017 à 17:08

Le cambriolage aurait pu se terminer tragiquement. Dans le Gard, un jeune homme a été condamné à cinq ans de prison pour une tentative de vol avec violences, indique Midi Libre. En 2016, il a poignardé dans le dos à plusieurs reprises un père de famille qui voulait l'empêcher de commettre son larcin.



Au milieu de la nuit du 23 mars, un couple de Bouillargues, une commune près de Nîmes, entend des bruits de pas dans leur domicile. L'homme va jeter un coup d'œil et tombe sur le voleur, qui s'éclaire à l'aide de son téléphone portable dans le garage. Il décide alors de l'enfermer dans la pièce et d'appeler les forces de l'ordre pour qu'elles viennent le cueillir.

Mais le cambrioleur ne se laisse pas faire. Une bagarre éclate entre les deux protagonistes. Le jeune homme porte sept coups dans le dos et le thorax de son adversaire avec une arme blanche. Pourtant, le combat se poursuit, le propriétaire ne sent rien sous l'effet de l'adrénaline, rapporte le site Objectif Gard. "On a valsé, se remémore la victime devant le président du tribunal correctionnel de Nîmes, le 31 août. Et dans cette valse effrénée, je l'ai déséquilibré avec mon genou, je l'ai coincé par terre, j'ai attrapé le marteau et j'ai vu son front. J'ai eu un éclair de lucidité. Moins une, je le tuais."



Il laisse partir le voleur et demande à sa femme, venue en renfort avec un couteau de cuisine, de faire de même. Gravement blessé au poumon, il est transporté au CHU de Nîmes. L'enquête avancera rapidement : le cambrioleur a perdu une bague, son téléphone portable, son ADN est retrouvé sur la poignée de porte. "Je souhaite m'excuser, a-t-il indiqué lors de l'audience. Je n'étais pas venu pour blesser la victime mais juste pour voler un vélo. J'ai eu peur, j'ai voulu m'échapper et après, c'est devenu incontrôlable. Je n'ai pas mesuré ma force, j'ai porté plusieurs coups de couteau."



Un élément reste flou dans les récits : le voleur avait-il en sa possession l'arme blanche avant de s'introduire dans la maison ? Ce dernier explique devant le tribunal qu'il était venu sans couteau tandis que la victime certifie que les lames qui se trouvaient dans le garage étaient coincées et n'étaient pas accessibles. Lors de son réquisitoire, la procureure a requis quatre ans de prison ferme. Le voleur, qui était déjà connu de la justice, sera finalement condamné à cinq ans par le tribunal.