Val-de-Marne : l'adolescent de 17 ans porté disparu a été retrouvé

et Léa Stassinet

publié le 02/09/2017 à 23:54

Il n'avait plus donné de nouvelles depuis le vendredi 1er septembre dans l'après-midi. Maxence, un adolescent de 17 ans domicilié dans le Val-de-Marne s'était volatilisé alors qu'il devait rentrer chez lui à Champigny. Les parents du jeune homme, qui souffre d'un handicap léger avaient déclaré sa disparition au commissariat de Nogent-sur-Marne.



Maxence, qui fréquente l’Institut Médico Éducatif la Nichée, à Créteil, a finalement été retrouvé quelques heures plus tard. Samedi 2 septembre, une cliente du centre commercial Italie 2, situé dans le 13ème arrondissement de Paris l'a reconnu grâce à l'appel à témoins et a immédiatement signalé sa présence.

Des premiers indices sur le parcours de l'adolescent avaient déjà été fournis par le téléphone portable du jeune homme : "Nous l’avons tout d’abord localisé à Noisy-le-Grand Mont d’Est (en Seine-Saint-Denis), puis, à 17h30, au terminus des bus et métro Château de Vincennes, puis à 21h14 métro Nation, à Paris, soit sur la ligne RER A ou ligne 1 du métro", détaillait son beau-père dans les colonnes du Parisien. Retrouvé en bonne santé, Maxence a expliqué avoir passé la nuit de vendredi à samedi dans un bus Noctilien.