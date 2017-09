publié le 02/09/2017 à 19:12

Un violent orage a éclaté ce samedi 2 septembre à Azerailles, à une cinquantaine de kilomètres de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. La foudre est tombée vers 16 heures sur un chapiteau, installé dans le cadre d'un festival de musique, faisant 15 blessés dont deux grièvement. Ces deux personnes, une femme d'une soixantaine d'années et un homme de 44 ans, ont été touchées directement par la foudre et souffrent essentiellement de brûlures.



Les blessés étaient bénévoles de ce village d'Azerailles, qui compte 800 habitants, et encadraient le festival de musique où devait se produire ce soir le groupe Pony Pony Run Run. Les blessés ont été évacués vers plusieurs hôpitaux du secteur, à Brabois, Lunéville et Saint-Dié. Deux enfants, âgés d'une dizaine d'années se trouvaient à proximité. Ces derniers, choqués, ont été pris en charge par les secours. Sur arrêté préfectoral, le festival a été annulé.