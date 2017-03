Éric Ciotti appelle François Fillon à désigner "très vite" son futur gouvernement

publié le 02/03/2017 à 15:35

"J'appelle notre famille politique à l'unité, au rassemblement, à ne pas perdre ses nerfs et à faire bloc derrière notre candidat François Fillon". Les mots d'Éric Ciotti tendent à faire stopper l'hémorragie à droite. En effet depuis la déclaration de François Fillon mercredi 1er mars, 32 soutiens (pour l'instant) du candidat ont annoncé leur retrait. Bruno Le Maire a enclenché le mouvement, quelques minutes seulement après la prise de parole du vainqueur de la primaire, où ce dernier annonçait qu'il irait jusqu'au bout de la campagne, malgré une convocation des juges d'instruction en vue d'une mise en examen.



Invité sur France 2 ce jeudi 2 mars, Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes a estimé qu'il fallait "revenir au fond". "On est face à une attaque politique et la réponse doit être politique", a-t-il affirmé. Ce proche de Nicolas Sarkozy a d'ailleurs appelé François Fillon à désigner rapidement son futur gouvernement. "Il faut sans doute qu'il désigne très vite celui ou celle qui sera son Premier ministre" s'il était élu, pour former "un tandem".

Alors qui pourrait composer ce ticket avec l'ancien premier ministre ? "Il y a des talents qui sont autour de lui, je pense notamment à François Baroin", a ajouté Éric Ciotti, qualifiant de "solution" possible cette hypothèse déjà plusieurs fois évoquée entre François Fillon et le président de l'Association des maires de France.