François Fillon a-t-il été convainquant pendant sa conférence de presse ?

publié le 06/02/2017 à 21:08

"Je présente mes excuses aux Français", "Je suis debout". Voilà ce que l'on peut retenir de la conférence de presse, très attendue, que François Fillon a tenu, lundi 6 février. L'objectif pour le candidat de la droite et du centre à la présidentielle : se justifier face aux soupçons d'emplois fictifs qui visent sa femme, Penelope, et ses deux enfants, Marie et Charles. Il a donné des chiffres pour argumenter son propos et a expliqué que tous les faits évoqués depuis dix jours sont "légaux".



Mais cette conférence de presse était aussi l'occasion pour François Fillon d'affirmer qu'il ne renonçait pas à l'élection présidentielle. "Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le vote de la primaire", a-t-il estimé, observant au passage qu'il "n'y avait pas de plan B" pour le remplacer en cas de nécessité.



On refait le monde avec :

- Nicolas Domenach, éditorialiste à RTL

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Elizabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro