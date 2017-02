François Fillon était "sincère et convaincant", estime Éric Ciotti

publié le 06/02/2017 à 20:07

Une grande conférence de presse pour s'excuser et relancer une campagne présidentielle largement décriée. François Fillon s'est livré pendant près de 45 minutes pour se défendre après les révélations du Canard enchaîné sur les supposés emplois fictifs de son épouse en tant qu'attachée parlementaire et à la Revue des Deux mondes. Une prestation saluée par Éric Ciotti : "Je crois que cet exercice difficile était attendu. Il s'est livré avec beaucoup de convictions, beaucoup de forces. Il a apporté des réponses aux questions et aux doutes que pouvaient nourrir les électeurs", a-t-il lancé au micro de RTL.



Selon le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, François Fillon a été "sincère et convaincant". "Il a tout mis sur la table de façon exhaustive. C'était un exercice de sincérité, de vérité que j'ai trouvé très convaincant", a-t-il assuré alors que l'ancien pensionnaire de Matignon doit publier "dans la soirée" ce lundi 6 février l'intégralité des rémunérations perçues par Penelope Fillon. Une bonne nouvelle pour Éric Ciotti : "La transparence totale est aujourd'hui indispensable. Il s'y soumet c'est bien et ça me parait être le seul chemin possible".

Dans cette période difficile, ce dont nous avons le plus ardemment besoin c'est l'unité et le rassemblement Éric Ciotti Partager la citation





Mais pour le clan Fillon, la campagne doit désormais reprendre et ce, malgré les attaques de certains parlementaires de droite. "Désormais nous allons engager une nouvelle étape pour se consacrer à la campagne et au fond, au projet. Là est l'essentiel. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays. Certains ont voulu détourner notre campagne de cet objectif, il faut y revenir et y revenir très vite", a affirmé Éric Ciotti sur RTL.

Une manière de balayer d'un revers de main l'éventualité d'un plan B, alors que certains parlementaires de droite ont demandé le retrait du vainqueur de la primaire de la droite et du centre. "J'ai entendu ces voix, elles sont très largement minoritaires. Les parlementaires ont un esprit de responsabilité et ont entendu le message fort de François Fillon ce soir", a estimé le député. Avant de poursuivre : "Il n'y a pas de plan B, dans cette période difficile pour notre famille politique, douloureuse, ce dont nous avons le plus ardemment besoin c'est l'unité et le rassemblement. Il y a un candidat désigné par la primaire. Cette victoire c'est la sienne".