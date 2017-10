publié le 25/10/2017 à 08:31

À deux mois de Noël, le prix du foie gras risque d’être un peu plus élevé que d’habitude. Le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog) dévoilera ses chiffres ce mercredi 25 octobre. Son président, Michel Fruchet, évoque une production moindre au micro de RTL : "Si on se rapporte (…) à l’année dernière, on est sur une baisse de 20 % de la production", estime-t-il.



Si la baisse de production était jusqu’ici compensée par l’import de canards de Hongrie ou de Roumanie, le fléau de la grippe aviaire risque de mettre à mal cette solution : "Nos collègues hongrois et bulgares ont eu la même épidémie que nous, donc c’est vrai qu’il y aura moins d’importations que les années passées".

Malgré tout, Michel Fruchet se veut rassurant : "Il y aura du foie gras pour tout le monde pour ces fêtes de fin d’année". Il préconise cependant de faire ses courses "un peu plus tôt que d’habitude" afin de "vraiment avoir le choix." De même, s’il reconnaît qu’il y aura une hausse des prix, il affirme que "cette hausse sera relativement assez indolore pour le consommateur final, puisqu’elle ne correspond qu’au surcoût de la biosécurité que nous mettons sur l’ensemble de la filière".