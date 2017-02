Grippe aviaire : comment protéger la filière foie gras ?

publié le 16/02/2017 à 13:04

La filière canards et oies est en crise. Les éleveurs n'en peuvent plus. En cause : la grippe aviaire difficile à contrôler. La zone d'abattage préventif des palmipèdes, destinée à endiguer l'épizootie dans le Sud-Ouest, a été étendue à 48 communes supplémentaires mercredi 15 février. La maladie a été amenée au départ par les oiseaux migrateurs et souvent transmise par les déplacements d'animaux d'un élevage à l'autre.



Les professionnels du foie gras devaient se réunir à Bordeaux ce jeudi 16 février pour décider de mesures urgentes pour éviter une nouvelle année noire pour éleveurs et gaveurs. Le Comité interprofessionnel du foie gras (Cifog) souhaite mettre en place de nouvelles règles pour se prémunir des épizooties qui respectent "tous les modes de production", prenant le contre-pied du ministre de l'Agriculture.

"Nous sommes impatient de voir cette épizootie se stabiliser", lance le président du Cifog, Christophe Barrailh. "Le fait qu'il n'y ait plus de nouveaux foyer sera la première étape qui nous permettra d'enclencher le processus de nettoyages des infections déjà engagé pour les exploitations touchées, mais de manière plus poussée, et pour pouvoir reprendre notre activité", assure-t-il.