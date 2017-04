publié le 13/04/2017 à 23:02

Le 70e Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai prochain. La liste des films sélectionnée a été dévoilée ce jeudi 13 avril dans la matinée. Cette sélection est un mélange entre exigence et grand public. "Le cinéma, c'est un peu ça", estime Thierry Frémaux, le directeur général du Festival de Cannes depuis 2007. "On veille à ces équilibres-là (...) Cette dimension glamour, cette dimension film d'auteur, sont les deux ingrédients dont nous nous nourrissons", explique-t-il.



Le directeur général du festival note toutefois que glamour et films d'auteurs se mêlent à Cannes, à l'image des films de Sofia Coppola, Proies, et Arnaud Desplechin, Les Fantômes d’Ismaël, qui fera l’ouverture. "Souvent, les films ont de beaux tapis rouge et n'en sont pas moins des films d'auteurs".

À regarder la liste des nommés, on a l'impression que certains sont des habitués de Cannes, comme Michael Haneke qui a déjà reçu la Palme d'Or à deux reprises, ou encore Michel Hazanavicius. Pour Thierry Frémaux, cette situation se comprend : "les grands cinéastes font de grands films (...) On n'allait pas s'en priver", glisse-t-il. "En revanche, cette année il y a beaucoup moins 'd'abonnés', 'd'habitués' qu'avant, parce qu'ils sont au travail. Ça a été l'occasion pour nous de faire plus de découvertes, de mettre des noms nouveaux sur la carte".

Cette année, le jury sera présidé par le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar. Toutefois, comme l'explique Thierry Frémaux, "quand on fait la sélection, on ne tient pas compte du président du jury". Difficile en effet de savoir à l'avance quels seront les goûts des uns et des autres. "On fait une sélection des films dont il nous semble que ce sont ceux qui vont un peu donner des nouvelles du cinéma et du monde", explique Thierry Frémaux.