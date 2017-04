publié le 13/04/2017 à 15:30

Alors que le Festival de Cannes célèbre cette année sa 70e édition, le cinéma français est largement mis à l'honneur. Les films des réalisateurs tricolores tels que François Ozon, Michel Hazanavicius ou encore Jacques Doillon ont été sélectionnés pour tenter de décrocher la Palme d'or, ont annoncé jeudi 13 avril les organisateurs.



La liste des films a été dévoilée lors d'une conférence de presse à Paris par Pierre Lescure, le président du festival, et Thierry Frémaux, le délégué général. Sur les 18 films en compétition pour la Palme d'or, quatre sont signés de réalisateurs français, quatre d'Américains, deux de Coréens, un d'un Hongrois, un d'une Britannique, un d'un Autrichien, un d'un Russe, un d'un Ukrainien, un d'un Grec, un d'un Allemande et un d'une Japonaise.

L'annonce de la sélection a été avancée en raison des élections. Elle intervient en effet à plus d'un mois du coup d'envoi du Festival de Cannes (du 17 au 28 mai) contre trois semaines habituellement. C'est le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar qui présidera le jury et l'actrice italienne Monica Bellucci qui sera la maîtresse de cérémonie.

Arnaud Desplechin en ouverture

Le Festival s'ouvrira le mercredi 17 mai par le film Les Fantômes d'Ismaël du réalisateur français Arnaud Desplechin, a annoncé Thierry Frémaux. Un film hors compétition mais qui sortira en salles le jour de l'inauguration. Mathieu Amalric, Marion Cotillard ou encore Charlotte Gainsbourg sont à l'affiche de ce thriller dramatique.



Le réalisateur est de retour à Cannes (Alpes-Maritimes) après six films déjà présentés : La Sentinelle (1992), Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle) (1996), Esther Kahn (2000), Un conte de Noël (2008), Jimmy P. (2013) et Trois souvenirs de ma jeunesse (2015).

Le grand retour de François Ozon

Le réalisateur fait son grand retour à Cannes. "Il n'est pas venu si souvent que ça", a souligné Thierry Frémaux, délégué général du Festival. C'est pour son film L'Amant double que le réalisateur de Frantz (2016), Jeune et Jolie (2013) ou encore Potiche (2010) va monter les marches. Un thriller érotique avec Marine Vacth, Jérémie Renier et Jacqueline Blisset notamment, qui raconte l'histoire d'une jeune femme fragile et dépressive qui tombe amoureuse de son psychothérapeute avec qui elle s'installe et dont elle découvre qu'il lui a caché une partie de son identité.

Michel Hazanavicius sélectionné pour la troisième fois

Le Redoutable, de Michel Hazanavicius. C'est la troisième fois que le réalisateur de The Artist (2012), film qui a reçu une pluie de récompenses, est nommé dans la sélection officielle à Cannes. Il s'agit d'un biopic sur le cinéaste Jean Luc Godard, campé par Louis Garrel. Stacy Martin ou encore Bérénice Bejo figurent à l'affiche du film.

Jacques Doillon et "Rodin"

Le réalisateur français Jacques Doillon a lui aussi été sélectionné pour son film Rodin qu'il a tourné avec Vincent Lindon et Izïa Higelin est également en lice pour la Palme d'Or. Il s'agit là aussi d'un biopic sur le célèbre sculpteur français, Auguste Rodin, dans le Paris des années 1880.