Faut-il interdire la circulation des poids lourds en cas d'épisode neigeux ?

publié le 08/02/2018 à 10:29

Après la pagaille créée par la neige, les autorités ont renouvelé aujourd'hui leur appel à la vigilance en Ile-de-France en raison de brutales baisses de température, qui font craindre l'apparition de gel et de verglas.



Ce matin, les huit départements de région parisienne et l'Ariège étaient classés en vigilance orange neige et verglas par Météo France, contre 45 avant le début de l'important épisode neigeux qui a sévi sur le nord de la France à partir de mardi, créant de nombreux désordres dans les transports.



"Les températures sous abri étaient particulièrement basses, à 05H00 jeudi, comprises entre -5 et -8 C et souvent -9 à -12 °C dans les Yvelines, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne de l'Essonne", selon le dernier bulletin publié à 08H35 par Météo France, qui annonce pour vendredi un possible retour de la neige en Ile-de-France et surtout dans le nord.



La préfecture de police renouvelait aussi sa consigne aux automobilistes "de ne pas utiliser leurs véhicules" en Île-de-France, en raison du verglas.

Ces recommandations semblent avoir été suivies: vers 09H00, la circulation en Ile-de-France était fluide avec 93 kilomètres de bouchons cumulés, soit un niveau nettement inférieur à la moyenne habituelle de 325 km selon le site officiel Sytadin.

La circulation des poids lourds, rouverte quelques heures mercredi après-midi avant d'être de nouveau interdite dans la soirée, va être de nouveau autorisée aujourd'hui jusqu'à 20H00 "et plus tard si les conditions le permettent afin de vider les zones de stockages" où 2.311 camions étaient recensés à 08H00, a annoncé la préfecture de police.



Ces restrictions, qui ont conduit à l'arrêt technique de certaines usines franciliennes, avaient suscité mercredi la colère de représentants des transporteurs routiers, qui ont reproché aux autorités "le manque de clarté dans l'information".



"Compte tenu des bouchons qu'on avait, vous imaginez ce que ça aurait donné si on avait eu en plus des poids lourds", a répondu la ministre des Transports Elisabeth Borne.



