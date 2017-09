publié le 12/09/2017 à 09:28

Fainéants. Un mot qui "fera flores" dans la manifestation de ce mardi 12 septembre contre la réforme du Code du travail, lance Éric Zemmour. "Les leaders de la CGT seront des fainéants glorieux ; et Mélenchon et ses acolytes de la France insoumise, des fainéants d'honneur", poursuit le journaliste, ajoutant que "tous ceux qui voudront s'opposer à la politique gouvernementale s'affubleront de l'adjectif maudit. Ou plutôt béni". Il se justifie : "Macron ne pouvait pas leur faire un plus beau cadeau. Insulter un adversaire l'anoblit".



Si Emmanuel Macron n'est pas le premier président "à se fourvoyer ainsi", Éric Zemmour rappelle que l'actuel locataire de l'Élysée avait "choisi de renoncer à cette stratégie, de rétablir la parole rare". Pour le journaliste, "Emmanuel Macron, c'est Docteur Jekyll et Mister Hyde : Emmanuel qui parle à tort et à travers, et Macron qui théorise le silence monarchique". Avant de lancer en guise de conseil : "Emmanuel devrait un peu plus écouter Macron".