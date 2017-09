À Toulouse, Emmanuel Macron persiste et signe sur les "fainéants"

publié le 11/09/2017 à 16:48

"Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes" avait déclaré le président de la République vendredi 8 septembre, lors de sa visite à Athènes, à propos de la réforme du Code du travail.



Cette sortie avait créé la polémique, notamment pour l’emploi du terme “fainéant”, en plein débat sur le statut du salarié. “C’est une fausse polémique, je n'ai jamais été dans l'invective” a réagi Emmanuel Macron, lors d’un déplacement à Toulouse, lundi 11 septembre, pour visiter un centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

Interrogé par un journaliste de Quotidien, il a affirmé avoir ciblé par ces qualificatifs “ceux qui, il y a 15 ans ne voulaient pas bouger”. “Ceux qui disent que nous ne pouvons rien faire, que nous avons ce luxe, que nous pouvons rester, se trompent profondément, celles et ceux qui avec cynisme pensent qu’il vaut mieux construire son avenir ailleurs se trompent, celles et ceux qui sont aux extrêmes et veulent diviser le pays se trompent” a-t-il indiqué.



Macron répond à Quotidien : il ne regrette "absolument pas" l'utilisation du mot "fainéants". ¿¿#Quotidien @PaulLarrouturou pic.twitter.com/ymmqDkQaqm — Quotidien (@Qofficiel) 11 septembre 2017

Pour ses opposants politiques, les termes employés par Emmanuel Macron relèvent d’un “mépris incroyable” comme l’a indiqué Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a quant à lui appelé à réagir à ses propos lors de la manifestation contre la loi Travail mardi 12 septembre.