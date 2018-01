Les chutes du Niagara prises dans la glace

publié le 05/01/2018 à 20:49

Direction la frontière entre les États Unis et le Canada. Avis de grand froid. Un grand froid auquel n'ont pas résisté les fameuses chutes du Niagara. Les trois cascades du site prises dans la glace. Décors féeriques et magistraux.



Nous sommes le 3 janvier. Le thermomètre affiche moins 40 degrés Celsius. Ce qui n'a pas empêché de nombreux touristes d'affronter le froid polaire pour assister à ce spectacle. Sur l'image prise par le photographe Aaron Lynett de l'agence de presse Reuters, on distingue au premier plan la roche entièrement recouverte de formes glacées. Stalactites blanches. Mystérieusement sculptées. On dirait des bâtons de sucre.

Mais au second plan, l'eau se déverse toujours. Puissante, assourdissante. La glace ne résiste pas au débit de près de 3.000 tonnes d'eau déversées chaque seconde. De la brume s'échappe du courant. La seule fois où les chutes se sont arrêtées et le silence revenu, c'était en 1848 à cause d'un barrage de glace.

Un lien avec le changement climatique ?

Ces températures polaires qui frappent l'Amérique du Nord ont-elles un lien avec le changement climatique ? Cette vague de froid serait surtout cyclique, selon le climatologue, Jean Jouzel. Pour certains scientifiques toutefois, les différences de températures observées entre les latitudes hautes et basses pourraient multiplier les zones de froid. Car si les chutes du Niagara gelées ne sont pas un bon exemple, les changements climatiques sont bien réels.



Le réchauffement de la planète peut intensifier les tempêtes comme Carmen ou Eleanor ici en France. En tout cas, cela ne va pas s'arranger sur la cote est des États-Unis. Une nouvelle chute brutale des températures a déjà commencé à cause d'une masse d'air glaciale venue du nord.