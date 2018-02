publié le 09/02/2018 à 19:46

"Sa mère, c'est la première victime de (Cécile) Bourgeon", a déclaré Nicolas Chafoulais. Vendredi 9 février, c'est le père de la petite Fiona qui témoignait à la barre du palais de Justice du Puy-en-Velay dans le procès de Cécile Bourgeon, la mère de la victime disparue à l'âge de 5 ans, et son ancien compagnon Berkane Makhlouf.



Nicolas Chafoulais, tatoué dans le cou avec le prénom de sa fille décédée, a chargé son ex-compagne, selon les propos rapportés par les journalistes sur place. Les deux accusés sont rejugés pour "coups mortels" sur l'enfant, depuis le 29 janvier. Le corps, lui, n'a jamais été retrouvé. La mère ne se souvient pas où elle l'a enterré.

Cécile Bourgeon "n’est pas innocente, faut arrêter. Je pense qu’elle continue à manipuler tout le monde. À commencer par sa mère", a déclaré le témoin devant le tribunal. L'accusée a choisi une défense sous le signe de l'émotion, du regret et des larmes depuis le début de ce nouveau procès.



Pourtant, "elle sait s'énerver, elle sait menacer", nuance le témoin. Il peint ainsi le portrait d'une femme violente, en plus d'être toxicomane. Il souligne qu'à la naissance de leur enfant, lui a tout arrêté, mais pas elle. Cécile Bourgeon n'a pas caché sa consommation de drogues aux jurées (toutes des femmes) évoquant par exemple le "crack qui traînait sur la table".

Le père de Fiona balaye la thèse d'un accident

Il parle aussi de la violence dans leur couple. Selon Nicolas Chafoulais, "à la fin de la relation", il pesait "54 kg pour 1,85 m". "J'étais pas beau à voir". En plus de Cécile Bourgeon, il charge aussi son co-accusé. Selon le père, Fiona lui racontait avoir été violentée par Berkane Makhlouf. Il balaye totalement la thèse d'un accident à l'origine de la mort de sa fille.



Fiona avait une petite sœur, E. Selon son père, elle réclame de savoir où a été enterrée son aînée. "E. demande où elle est Fiona ? Elle demande que tu le dises ! Et que tu expliques, surtout pourquoi tu as fait ça !", a-t-il alors lancé à l'adresse de Cécile Bourgeon, qui est restée stoïque face à cette requête.



"E. me demande tous les jours où est sa sœur", ajoute-t-il, dépité. "Alors quand j’entends qu’elle veut revoir sa fille en sortant. Mais putain ! Dis déjà ce que tu as fait ! T’es pas prête de la revoir, je te le garantis. Tu peux te planquer derrière ta mèche, dans ton box !", s'est-il emporté.



"Bourgeon, ses enfants, elle n’en a rien à foutre ! Qu’on sache où est Fiona, elle n’en a rien à foutre ! La seule chose qu’elle ne veut pas, c’est passer 20 ou 30 ans en prison !" Il s'effondre à la barre quand l'un de ses avocats fait remarquer qu'aujourd'hui, Fiona aurait 10 ans.