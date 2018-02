Camille Chamoux : "On entre dans la pièce 'Justice' par le point de vue de la victime"

publié le 09/02/2018 à 21:32

La pièce Justice, signée Samantha Markowic et mise en scène par Salomé Lelouch, se joue jusqu'au 31 mars au théâtre de l'Œuvre à Paris. Six actrices se relaient sur scène. Certains soirs, le casting se compose de Camille Cottin, Camille Chamoux, et Samantha Markowic, les autres de Naidra Ayadi, Océane Rosemarie et Fatima N’Doye.



'"Justice, c'est une pièce sur les comparutions immédiates. Nous, on joue vraiment ce moment où le déféré se retrouve face au procureur qui va décider s'il va être jugé tout de suite, ou plus tard. C'est un moment décisif", explique Océane Rosermarie.

Sur les 1h30 de spectacle, se succède plusieurs mini-sketchs, dans lesquels elles changent à chaque fois de rôle. "Que ce soient les fonctions, les âges ou les sexes on interprète tout ce que l'on peut croiser dans le fonctionnement de la justice à grande vitesse, encore une fois, on est sur la petite délinquance", décrit Camille Chamoux.

"On entre dans le spectacle par le point de vue de la victime et après on se confronte à tous les points de vue. On a tous les déférés, mais aussi les magistrats, les flics, qui ont parfois des points de vue contradictoires sur le fonctionnement de cette machine". L'objectif de la pièce ? "Livrer les témoignages sans jugement en mettant en exergue, que même si leurs points de vue sont parfois opposés ils soulignent surtout le problème de la rapidité", précise Camille Chamoux.