Mathilde Seigner condamnée à trois mois de prison avec sursis

publié le 09/02/2018 à 18:28

Trois mois de prison avec sursis et six mois de suspension de permis. C'est la peine prononcée à l'encontre de Mathilde Seigner mardi 6 février pour avoir conduit au volant sous l'effet de l'alcool. D'après le magazine Closer, la comédienne a assumé ses responsabilités lors de sa comparution devant le tribunal de grande instance de Paris.



Dans la nuit du 28 décembre 2017, après un dîner arrosé dans un restaurant parisien, Mathilde Seigner avait percuté les barrières du lycée Henri IV en perdant le contrôle de sa voiture. Placée en garde à vue pendant seize heures, elle avait 2,2 grammes d'alcool par litre de sang, soit près de cinq fois la limite autorisée. La comédienne assurait avoir bu "trois bouteilles de vin blanc avec quatre autres personnes".

"Je me suis fait peur, mais surtout il y a une chose que je voudrais dire à tous les Français : ne prenez surtout pas votre voiture dans ces cas-là", confiait l'actrice à Télé Star avant de conclure. "On met sa vie en danger et surtout la vie des autres. Là, je n'ai tué personne, je ne me suis pas défigurée mais je ne le ferai plus".