publié le 07/09/2017 à 14:24

Irma a frappé violemment, mercredi 6 septembre, les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Cette dernière serait "détruite à 95 %"selon le préfet. Vincent Bouchard, lieutenant colonel de la sécurité civile, chef du détachement anticyclone se trouve actuellement en Guadeloupe, d'où vont partir les secours. Mais tout va dépendre du vol de reconnaissance qui va décoller dans les prochaines heures et permettre de mesurer l'étendue des dégâts.



"Nous allons partir avec un avion où va se trouver madame la ministre [des Outre-mer, Annick Girardin, NDLR] qui va nous permettre de déterminer où est le centre de gravité des dégâts pour pouvoir prioriser notre opération. En parallèle nous projetterons le gros de notre détachement et nos équipements par voies maritimes", explique-t-il.

"C'est de l’inter-service parce que chacun a sa place"

Une fois sur place, sa mission rencontrera des problèmes d'accessibilités et devra faire face aux dégâts des infrastructures. "Ce qui va être le plus compliqué, c'est se déployer dans les villes", résume-t-il.

"Les 8 morts sont confirmées par le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, mais on s'attend à ce que le bilan augmente, parce qu'il y a eu l'effet du vent, mais aussi l'effet de la houle avec des gens, en partie côtière, qui n'ont pas forcément voulu évacuer leur habitation donc... on saura où ils sont quand on aura effectué notre reconnaissance",avoue-t-il également.



Pour Vincent Bouchard, cette opération qui réunit des personnels de différentes institutions, "c'est de l'inter-service parce que chacun a sa place. Les actions de sécurité civile, ce seront les sapeurs-pompiers, la partie aide humanitaire va être acheminée par la Croix Rouge, (...) et la sécurisation des axes avec les forces de police et de gendarmerie", détaille-t-il.