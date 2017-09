VIDÉO - L'ouragan Irma vu de l'intérieur

et AFP

publié le 05/09/2017 à 18:25

Les Antilles se préparent à l'arrivée d'Irma, qui est devenu mardi 5 septembre, "un ouragan extrêmement dangereux" de catégorie 5, soit le maximum de l'échelle qui mesure ces phénomènes, selon le service de météo américain.



A 14H00, heure française, Irma se trouvait à 440 kilomètres à l'Est d'Antigua et affichait des vents de 280 km/h. Pour prendre ces mesures, les météorologues font voler des avions à l'intérieur de l'ouragan. Ils étaient jusqu'à 3 dans la matinée du 5 septembre.

L'ouragan se déplace actuellement à 22 km/h et le centre des ouragans prévoit qu'il prenne une direction ouest-nord-ouest mardi soir quand il doit toucher les Iles Sous-le-vent.



Pour les ouragans, la catégorie 5 peut inclure l'inondation du 1er étage des bâtiments côtiers et des dommages importants sur les infrastructures urbaines, allant jusqu'à la destruction totale des toitures. Les habitations les plus fragiles, en tôles par exemple, sont particulièrement menacées.