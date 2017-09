publié le 06/09/2017 à 07:45

"Irma est un ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique" a souligné Météo France qui prévoit son passage "à proximité immédiate de Saint-Barthélémy et Saint-Martin très tôt mercredi". Les Antilles subissent de forte précipitations dues à l'arrivée imminente de l'ouragan Irma, passé en catégorie 5.



Mercredi 6 septembre, les îles de Saint Barthélémy et Saint-Martin sont passées en alerte violette, un niveau qui implique le confinement total de la population. Les rafales de vent pourraient atteindre 360 km/h, le pic de violence de l'ouragan est attendu entre 6 heures et midi. Le phénomène cyclonique menace dangereusement une zone allant des Caraïbes à la Floride.

Des premières images ont été postées sur les réseaux sociaux, montrant les premières intempéries à Saint-Martin, Saint-Barthélémy ou en Guadeloupe.

Sur l'île de Saint Barthélémy, la caméra live du port de Gustavia permet également de voir la situation en direct. Les rafales sont sans précédent, et les vagues qui touchent le rivage extrêmement violentes. La houle pourrait atteindre des creux de plus de 12 mètres.

> Live Webcam St-Barth - Port de Gustavia

Du point de vue spatial, la vision de l'ouragan Irma dans l'archipel des Antilles est tout aussi impressionnante. Le compte YouTube de la NASA a partagé une vidéo filmée depuis l'ISS, la station spatiale internationale.