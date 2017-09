et AFP

publié le 08/09/2017 à 14:49

La CGT a annoncé vendredi avoir décidé d'appeler à une nouvelle journée de mobilisation nationale, le 21 septembre, une semaine après celle contre la réforme du Code du travail et deux jours avant la manifestation de la France Insoumise. Le mot d'ordre de cette mobilisation n'a pas encore été arrêté, a-t-on souligné à la CGT. Mais cet appel à grèves et manifestations interviendra la semaine de la présentation en Conseil des ministres des ordonnances réformant le Code du travail.



La CGT a appelé à une première journée de mobilisation mardi prochain 12 septembre, avec Solidaires, la FSU et l'Unef, pour protester contre la réforme du Code du travail, qu'elle considère comme une "loi travail XXL".

Le gouvernement a présenté les ordonnances le 31 août, qui ont été saluées par les organisations patronales mais fraîchement accueillies par les syndicats. Elles prévoient notamment le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, la réduction des délais de recours, la possibilité de négocier sans syndicat et font la part belle aux PME.