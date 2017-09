publié le 11/09/2017 à 14:59

À Paris, Marseille, Lyon, Toulouse... De nombreuses villes de France devraient voir certaines rues prises d'assaut par les manifestants. Mardi 12 septembre, plus de 180 manifestations et 4.000 appels à la grève ont en effet été recensés par la CGT afin de contester la réforme du Code du travail.



La Confédération sera accompagnée de Solidaires et de la FSU dans ce premier mouvement social d'ampleur du quinquennat d'Emmanuel Macron. En opposition avec leur direction nationale, des fédérations et unions départementales FO et CFE-CGC se joindront également aux cortèges. L'Unef et plusieurs organisations de jeunesse défileront également.

Des manifestations qui pourraient avoir certaines conséquences pour les étudiants ou autres travailleurs. Ainsi, malgré des perturbations a priori minimes, les transports ne sont pas épargnés par l'appel à la grève. SNCF, RATP, Air France... Toutes les informations à connaître pour ne pas se faire surprendre mardi 12 septembre.



Les trains différemment touchés

Pas de panique si vous devez prendre des lignes à grande vitesse. Le trafic sera en effet normal sur les TGV, Thalys et Eurostar. En revanche, en province, certains TER seront affectés sans que la SNCF ne donne davantage de précisions, invitant dès lors les voyageurs à consulter ses sites internet préalablement à leurs déplacements. De même, sur le réseau Intercités, selon les destinations, les prévisions vont de 1 train sur 2 à 9 trains sur 10.



En Île-de-France, les habitants ne seront pas épargnés avec un trafic perturbé sur les RER et autres trains de banlieue. Concernant les Transilien, la ligne R devrait être la plus perturbée avec seulement un train sur deux. Les autres lignes de banlieue N et U rouleront davantage avec respectivement trois trains sur quatre et quatre trains sur cinq.



Concernant les RER, la SNCF prévoit un train sur deux seulement sur la ligne du RER B et deux trains sur trois sur les lignes C et D. Sur le RER A, dont une portion est gérée par la RATP, cette dernière a fait savoir que deux trains sur trois circuleront.

Peu de perturbations dans le métro

En revanche, la circulation des métros, bus et tramways parisiens ne devrait guère être perturbée tout au long de cette journée de mobilisation. Ainsi, sur son site internet, la société annonce un "trafic normal" pour les métros et un "trafic quasiment normal" pour les bus et tramways.



À Lyon, les transports seront également "légèrement perturbés", selon les propres dires des Transports en commun lyonnais (TCL). Les métros, funiculaires et tramway T3, T4, T5 circuleront normalement. Seules les lignes T1 et T2, de même que certaines lignes de bus, auront exceptionnellement une fréquence allégée.



À Marseille, la Régie des transports métropolitains (RTM) connaîtra aussi certaines perturbations. Si les métros et tramways auront de "très faibles perturbations", les conséquences seront davantage notables sur les bus avec "un bus sur deux en moyenne" malgré une prévision "variable d'une ligne à l'autre".

Trafic normal dans les airs

Chez les contrôleurs aériens, l'Usac-CGT appelle à s'opposer "par la grève et dans les manifestations" au "démantèlement du code du travail". Le préavis déposé par le premier syndicat de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) ne devrait pas entraîner de perturbation, selon l'Aviation civile.



À Air France, CGT, FO et SUD ont déposé des préavis de grève pour le mardi 12 septembre, ce dont la compagnie "a pris note". Dimanche, l'entreprise estimait qu"il était "trop tôt pour se prononcer sur l'impact éventuel de ce mouvement sur le programme de vol de la compagnie".