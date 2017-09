Code du Travail : quel dispositif de sécurité pour la manifestation à Paris ?

publié le 12/09/2017 à 10:51

C'est la rentrée des syndicats. Mardi 12 septembre, notamment la CGT, Solidaires, FSU, des membres de FO, se rassemblent dans une quinzaine de ville en France pour se mobiliser contre la réforme du Code du Travail amorcée par Emmanuel Macron. Un rendez-vous qui rappelle les violentes manifestations en 2016, contre la loi El-Khomri, dans lesquelles policiers et manifestants avaient été blessés. On se souvient du CRS en feu ou des manifestants blessés gravement par des tirs de flash ball.



Dimanche 10 septembre, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, craignait des "débordements" en marge de la mobilisation. À Paris, la préfecture a donc mis en place un dispositif de "sécurisation". La manifestation débute à 14 heures depuis la place de la Bastille.

Elle annonce dans un communiqué que "les effectifs et moyens de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation de la préfecture de Police ainsi que des unités de forces mobiles seront mobilisés tout au long du parcours". Et ajoute qu'un "dispositif de police judiciaire dédié sera mis en place".



Suivez la mobilisation minute par minute EN DIRECT - Code du travail : les opposants à la réforme manifestent

Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes et plusieurs dizaines d'autres villes sont concernées, la circulation sera donc quelque peu perturbée. Dans la capitale, les forains ont déjà commencé à bloquer la place de l'Étoile en haut des Champs-Élysées dès 7 heures du matin. Un dispositif de circulation sera mis en place, présenté par la préfecture de police.