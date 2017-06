Emploi : le secteur de l'aéronautique recrute

publié le 27/06/2017 à 08:17

Dans les grands bassins de production aéronautique comme à Saint Nazaire ou Toulouse, on forme les ouvriers que l'on ne trouve pas. Certains d'entre eux travaillaient dans des secteurs très différents, comme la restauration ou l'agriculture et ils ont tout quitté pour rejoindre les métiers de l'aéronautique.





Victime de son succès, les listes sont parfois très longues : il y avait 100 candidats pour 14 places pour la formation d'ajusteur/ monteur. C'est l'Afpa, l'Association pour la formation professionnelle des adultes qui se charge de ce recrutement. Pour Gérald, l'un des formateurs à l'Afpa, le métier de l'aéronautique est ouvert à tout le monde, mais "il faut quand même avoir la passion et il y a beaucoup de termes à apprendre et il faut bien sûr de la dextérité et de la minutie", explique-t-il.

