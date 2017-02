Airbus voit ses comptes plombés par l'A400M

publié le 24/02/2017 à 07:44

Vu de loin, Airbus vole dans un ciel sans nuage. L'horizon de ses activités dans l'aviation civile (1.000 milliards de commandes dans son carnet d'ordre), ses succès technologiques renouvelés avec les A320, A350 ou A 380 : tout cela est exceptionnel. Le paysage s'assombrit dès que l'on y regarde de plus près. Airbus est plombé par son expérience dans le militaire. Son gros transporteur, un appareil hybride véritable couteau suisse aérien, est un casse-tête technologique et un gouffre financier (encore 2 milliards de pertes en 2016). Un coup de pioche supplémentaire dans un trou qui commence a être sacrément profond, et que les équipes d'Airbus semblent incapables de colmater.



Revers technologique ou raté financier ? Pour l'instant, les deux. L'A400M est une machine qui a une parenté multiple. Et comme souvent dans ces projets, chacun des protagonistes veut le façonner à sa guise. Le résultat, c'est un avion d'une grande complexité destiné à toutes sortes de missions différentes, et dont le cahier des charges multiplie les défis technologiques difficiles à maîtriser.

Les premiers appareils livrés sont ainsi très souvent cloués au sol. Un crash mortel a déjà endeuillé les essais. Le rythme de livraison aux armées qui l'ont commandé n'est pas tenu. Tout cela pèse sur les comptes du constructeur. Sur les seules trois dernières années, l'accumulation des déboires c'est chiffrée à plus de 3 milliards d'euros. Ce n'est pas bon pour la santé financière du groupe, qui voit sa capacité d'investissement limité d'autant. C'est irritant pour les clients. C'est aussi un sérieux coup de canif dans la réputation d'excellence technologique des industriels qui sont impliqués dans cette affaire.

Techniquement et industriellement, l'affaire finira par être maîtrisée. Financièrement, c'est plus compliqué. Les dirigeants d'Airbus demandent une réunion ministérielle d'urgence aux sept pays clients et associés dans le projet, au motif que l'entreprise considère désormais en danger par ce qui est le plus important programme militaire en cours dans le secteur de la Défense en Europe.



Le dossier était budgété à 20 milliards. Il en a déjà coûté 30, et les appels de fonds ne semblent pas devoir cesser de sitôt. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Airbus, ni pour les contribuables européens car la piste d'atterrissage passe par un appel à leur porte-monnaie pour relancer l'envol du A400M.

