Salon du Bourget : la fin de l'âge d'or de l'aéronautique

et Loïc Farge

publié le 20/06/2017 à 07:26

Le Bourget a une tradition. Tous les deux ans, les grands constructeurs et les équipementiers viennent y montrer leurs muscles. Ils ont fait la diète entre deux salons, et voilà qu'ils affichent leurs carnets de commandes. Cette année, le show est encore réussi : 240 commandes (dont la moitié étaient déjà bouclées) pour le nouveau Boeing 737-Max, et au moins une centaine de A-320neo pour Airbus.



Ces ordres d'achat, qui tournent autour de 10 milliards pour chaque entreprise, sont conséquents. Ce carnet d'ordre très respectable pour le constructeur européen ne peut pas masquer paradoxalement que c'est aussi au Bourget la fin d'un âge d'or.